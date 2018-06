Mozzarella di bufala, controlli e sequestri tra Ischia e Capri

Controlli in numerosi punti vendita di prodotti caseari, e alcuni sequestri, sono stati portati a termine nell'ambito dell'operazione “E...State senza pensieri”, ideata dal Consorzio di tutela della Mozzarella di bufala campana Dop per tutelare i consumatori nelle principali località turistiche.

A Ischia, in particolare, sono stati verificati numerosi punti vendita tra Ischia Porto, Barano e Forio. Sequestrati e inviati a distruzione oltre 60 kg di prodotti alimentari, false mozzarelle Dop e varie forme di formaggio stagionato di latte di bufala. In una gastronomia del Porto, inoltre, è stata scoperta "mozzarella di bufala" venduta sfusa, senza etichettatura.

A Capri sono stati sequestrati ulteriori 20 kg di presunto formaggio anche di bufala, questi su un totale di 200 kg di prodotti alimentari di vario genere. Prelevati inoltre campioni di mozzarella di bufala trovata in commercio per verificare il rispetto del disciplinare della Dop.

In totale, nelle due isole del Golfo, sono state elevate multe per oltre 6mila euro, mentre il valore della merce posta sotto sequestro è pari a circa 5mila euro.

Così il direttore del Consorzio Pier Maria Saccani: “La sicurezza dei consumatori è uno dei principali obiettivi del Consorzio, dobbiamo tutelare la Mozzarella di bufala campana Dop e più in generale tutto il nostro territorio, che è meta turistica estiva sempre più apprezzata. Ringraziamo i Carabinieri del Nac, così come tutte le forze dell'ordine impegnate nella tutela delle produzioni Dop e Igp, per il prezioso lavoro svolto sul territorio. La nostra azione continuerà anche nei prossimi mesi in altri luoghi simbolo dell'estate italiana”.