Movida al Vomero: raffica di controlli

Una serie di controlli sono stati effettuati stanotte dai carabinieri della compagnia locale al Vomero. L'obiettivo era quello di monitorare la movida nelle strade del quartiere cittadino e reprimere qualsiasi forma di illegalità nelle zone ad alta concentrazione di giovani. In totale sono stati segnalati alla Prefettura 11 assuntori di droga e sono stati sequestrati 16 grammi di marijuana e 12 di hashish.

Tra loro in quattro erano alla guida al momento del controllo e per questo motivo è stata ritirata la patente di guida. Nel corso della notte sono stati controllati 73 veicoli ed identificate 135 persone. Nel corso dei controlli è stato arrestato anche un 40enne pregiudicato che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari ma che è stato sorpreso in strada. Dovrà rispondere del reato di evasione nel corso del processo con rito direttissimo.