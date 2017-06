Controlli per la movida del centro: multe e denunce

La polizia ha effettuato stanotte una serie di controlli nell'area del centro storico in molti dei locali della movida giovanile. Gli agenti del commissariato Decumani hanno controllato una serie di esercizi commerciali dopo una serie di segnalazioni dei residenti. In molti hanno fatto presente alle forze dell'ordine il disturbo della quiete pubblica di cui molti tra i locali che accolgono giovani si sarebbero resi protagonisti. Il primo controllo è stato effettuato in un caffè di via Santa Maria di Costantinopoli. Al titolare è stata contestata una sanzione di 1032 euro perché non era autorizzato a diffondere musica. Inoltre non era in possesso nemmeno della licenza fiscale per la somministrazione delle bevande alcoliche.

Sempre nella stessa strada è stato messo a segno un altro controllo ai danni di una birreria. Stessa sorte anche per il titolare di questo esercizio commerciale multato sia per la musica all'esterno del locale che per la somministrazione di alcolici senza licenza. Multato anche per occupazione abusiva di suolo pubblico. Denunciati, invece, i titolari ed il dj in un bar a via Bellini per disturbo della quiete pubblica. Tutta la strumentazione in loro possesso è stata sequestrata e gli stessi titolari sono stati anche multati sempre per occupazione di suolo pubblico e somministrazione di alcolici senza licenza.