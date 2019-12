Controlli in tutti i quartieri: sequestrati armi, droga e denaro

È impressionante il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri del comando provinciale nel fine settimana conta denunce di persone armate, sequestri di droga, armi, cibo internazionale avariato e decine di verbali al codice della strada.

Al Vomero i carabinieri hanno denunciato:

- un 14enne del quartiere stella sorpreso nella fermata della metro “Vanvitelli” in possesso di un tirapugni;

- un 44enne di Genova trovato, nella stessa fermata metro, con un coltello dalla lama di nove centimetri;

- un 42enne di San Carlo all’Arena che portava con sé un coltello dalla lama di 17 centimetri;

- un 37enne del quartiere stella trovato su via Imbriani in possesso di un coltello con lama lunga 15 centimetri;

- un 57enne dell’Avvocata che, controllato in via Luca Giordano, ha declinato false generalità.

Nel quartiere vomerese i militari hanno identificato 214 persone, più della metà delle quali minorenni.

Al Rione Traiano, nascosti in un anfratto ricavato in un muretto di giardini pubblici, i carabinieri hanno sequestrato un revolver, 44 cartucce calibro 22, 170 grammi di hashish, 50 di marijuana, sette di cocaina e un bilancino di precisione. Alla “Loggetta” hanno arrestato per detenzione di droga un 41enne del luogo che nascondeva in casa due chili e mezzo di hashish e 7.500 euro di dubbia provenienza. La droga era nascosta in un borsone infilato in un’intercapedine del bagno. Ancora droga: due soggetti di 31 e 28 anni sono stati segnalati per uso personale di stupefacente. Dal Rione Traiano a Pianura, i militari hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per cinquemila euro e identificato circa 100 persone.

Spostandoci al Vasto, lì i carabinieri hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo “beccato” in via Bologna, elevato varie contravvenzioni per 1.800 euro e identificato 66 persone. A via Milano hanno rinvenuto, abbandonato sotto una macchina parcheggiata, un pacchetto contenente nove grammi di marijuana, una stecchetta di hashish e compresse di ansiolitico che, se assunto fuori prescrizione, è vera e propria sostanza stupefacente. Nello stesso quartiere i carabinieri hanno inoltre controllato un minimarket gestito da un cittadino pakistano sequestrando 300 chili di pasta, biscotti, passata di pomodori e svariati generi alimentari contaminati da parassiti, scaduti o privi di etichetta in italiano. Il titolare è stato denunciato.

Altra pioggia di verbali al rione Sanità. Le contravvenzioni hanno sfiorato i 56mila euro e si è trattato di violazioni commesse per guida contromano, guida senza patente, senza casco, veicolo non assicurato o non revisionato, patente scaduta, mancanza di documenti. Sono state controllate 124 persone.

