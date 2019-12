Blitz dei Carabinieri nei mercati del Centro Storico: denunce e sanzioni

Blitz dei Carabinieri nei quartieri Montesanto, Pendino e Mercato. Nel cuore di Napoli sono state 182 le persone identificate, una su tre ha precedenti di polizia. Comminate cinquantuno contravvezioni al Codice della Strada. Denunciato un 36enne di Barra che vendeva cd e dvd contraffatti (dischi sequestrati).

Denunciato a Porta Nolana un 25enne che era sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Cercola. Due persone sono state inoltre denunciate perché trovate in possesso di un vaglia postale clonato e di un asseggno contraffatto. .



Sequestrati circa 800 articoli contraffatti, abbandonati in strada dagli ambulanti. Cinque i parcheggiatori abusivi denunciati dai carabinieri della Compagnia Centro: tutti "lavoravano” tra le strade che circondano le centralissime Piazza Matteotti, Via Diaz e Via De Pretis.

Nel mercato della Pignasecca sono state applicate sanzioni per carenze igienico-sanitarie e per lavoro in nero a una friggitoria e a una macelleria.