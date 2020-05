Mascherine indossate, in qualche caso, come foulard o cappellino: i controlli della Municipale a Napoli

Nel corso dell'ultima riunione della Commissione comunale Trasporti e Infrastrutture, il Comandante della Polizia Locale di Napoli Ciro Esposito, ha fatto il punto della situazione in merito all’impegno nel controllo del territorio, svolto in collaborazione con le altre forze dell’ordine, che in questa fase si sta concentrando sugli assembramenti e sull’uso delle mascherine obbligatorie.

Solo nella giornata di martedì, ha spiegato a mo’ di esempio il Comandante Esposito, gli interventi per l’uso improprio delle mascherine (in qualche caso indossate come foulard o cappellino) sono stati 1.254, mentre gli assembramenti hanno richiesto 673 interventi.

Nell’ambito dei trasporti, ci sono 5 postazioni di controllo per le quali poliziotti locali, fuori dal proprio orario di servizio, prestano la propria opera in regime di straordinario di cui si sobbarca l’Anm, e ciò avviene presso alcune fermate e presso due stazioni metro.

In risposta al consigliere Andrea Santoro (Misto Fratelli d’Italia) che chiedeva se analoga modalità fosse stata predisposta a favore di altre aziende di trasporto, per esempio EAV (Ente Autonomo Volturno) che gestisce Cumana e Circumflegrea, il Comandante Esposto ha spiegato che, proprio perché si tratta di un servizio volontario degli agenti, quando l’EAV aveva richiesto il servizio, ancora in elenco non c’erano disponibilità sufficienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul tema dei controlli nelle periferie, sollecitato da altri consiglieri, in primis da Aniello Esposito del PD, il Comandante Esposito ha spiegato che, pur nell’esiguità dell’organico della polizia locale, ancora ben al di sotto delle esigenze, proprio le recenti assunzioni a tempo determinato di 51 agenti hanno consentito di presidiare le zone periferiche come mai fatto prima.