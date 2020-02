Minimarket etnici nel Vasto, controlli dei carabinieri: alimenti scaduti da mesi

Continuano i controlli “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in città e provincia. Seicentotre le persone complessivamente identificate, 136 quelle con precedenti di polizia. I veicoli controllati sono 296: numerose le contravvenzioni al cds notificate, molte delle quali per mancanza di copertura assicurativa e per guida senza casco.

Controlli poi sulla sicurezza alimentare nel quartiere Vasto. I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno sanzionato i titolari di due minimarket etnici, poiché carenti sotto il profilo igienico-sanitario. Nel deposito di una delle 2 attività – gestita da un 54enne di origini algerine – custoditi alimenti in pessimo stato di conservazione e scaduti da mesi.