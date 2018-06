Blitz contro il lavoro nero nel napoletano: multate numerose attività commerciali

Controlli dei carabinieri nel napoletano destinati a locali pubblici, attività produttive e ditte edili, volti al contrasto del lavoro “nero”.

Diverse le situazioni sanzionate dai militari.

A Palma Campania hanno denunciato il titolare 39enne di un bar in via Circumvallazione, ritenuto responsabile di aver dato occupazione a una cittadina ucraina irregolare. All'uomo inoltre sono state elevate multe per violazioni al testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ancora sulla Circumvallazione, è stato denunciato il titolare 23enne di una caffetteria, poiché responsabile di un impianto elettrico non a norma. Per lui anche multa da 2.500 euro per lavoratori privi della certificazione di sorveglianza sanitaria. In via Marconi, sempre a Palma, è stata infine denunciata la proprietaria 45enne di una ditta individuale di confezione abbigliamento: era sprovvista del documento di valutazione dei rischi.

A Tufino è stata invece denunciata la titolare 58enne di una ditta edile. I lavoratori erano privi di sorveglianza sanitaria e “adeguata informazione in materia di sicurezza”, inoltre secondo i militari la donna è responsabile di omissione della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e le sono state contestate ulteriori violazioni amministrative per una multa totale di 17.097 euro con attività sospesa.