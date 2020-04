Coronavirus, i controlli dell'Esercito: impiegati anche i droni

I militari del Raggruppamento Campania dell'Esercito impiegati nell’operazione “Strade Sicure” in coordinamento con le forze dell’Ordine, hanno assicurato per tutto il lungo week end il presidio e pattugliamento delle strade. Da giovedi scorso il dispositivo è stato ulteriormente incrementato di altre 115 unità, per raggiungere un totale di circa 1100 militari.

L’impiego dei militari è stato esteso nell’area dei paesi vesuviani, nella zona di Sorrento, Castellammare di Stabia, Pozzuoli, Casoria, Caivano, Volla, Sant’Anastasia Castevolturno, per le specifiche esigenze di contenimento dell’emergenza COVID - 19, con il compito di verificare il rispetto delle ordinanze regionali e dei DPCM, evitare assembramenti di persone e la circolazione non autorizzata.

In alcune aree sono utilizzati anche i Droni dell’Esercito per il controllo a distanza e dall’altro, una risorsa utile per il contrasto e la prevenzione dei reati già utilizzati nell’operazione Terra dei fuochi.

Da sabato a lunedi le oltre 150 pattuglie dell’Esercito operative in Campania hanno controllato ed identificato circa 3500 persone di cui 15 denunciate e sanzionate. Più di 3000 i veicoli fermati e controllati di cui 4 sequestrati.

L’Esercito dall’inizio dell’emergenza sanitaria ha messo immediatamente in campo , su richiesta della Protezione Civile, elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture al fine di velocizzare il piano di distribuzione di materiali sanitari necessari alla lotta al COVID – 19.

Personale sanitario della Forze Armate coadiva medici e infermieri civili, in molte strutture delle regioni più colpite del nord Italia, oltre che in Sicilia e in Sardegna. Sono stati inoltre allestiti in tempi record due ospedali da campo da personale dell’Esercito a Piacenza e Crema.