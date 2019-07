Controlli dei carabinieri in una ditta di infissi: scattano le denunce

I carabinieri della stazione forestale di Marigliano, insieme al personale della polizia locale e all'Asl, hanno controllato la regolarità in materia di smaltimento rifiuti di un’azienda che fabbrica infissi.

Ispezionando i luoghi ed esaminando tutti i documenti relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti dell’azienda, è emerso che le acque della lavorazione industriale venivano immesse nella fognatura senza autorizzazione, non c’era autorizzazione nemmeno per le emissioni in atmosfera, l’ultimo smaltimento rifiuti documentato risaliva al 2017 e c’erano rifiuti ferrosi abbandonati sia dei locali dell’attività che nel piazzale.

Il titolare della ditta è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti, immissioni in pubblica fogna ed in atmosfera senza autorizzazione, deposito incontrollato di rifiuti e inquinamento ambientale. il locale ed il piazzale sono stati sequestrati.