Controlli nei rioni a Torre Annunziata: due denunce

Due denunce per furto e contravvenzioni per un totale di 2500 euro. È questo il risultato della serie di controlli effettuati dalla polizia a Torre Annunziata. Gli agenti del commissariato oplontino, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine, hanno effettuato una serie di posti di blocco in varie zone della città.

In particolare si sono concentrati sul rione Penniniello e sulla zona della Villa comunale. Proprio mentre svolgevano il servizio sono stati chiamati per un furto al centro commerciale Maximall Oplonti, proprio nei pressi del quartiere sotto controllo. Hanno denunciato due giovani di 19 e 24 anni trovati a rubare capi d'abbigliamento all'interno di un negozio.