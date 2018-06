Fine settimana di controlli: raffica di denunce

È stato un fine settimana intenso per i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno passato al setaccio l'hinterland vesuviano. Una serie di controlli che ha portato ad una serie di denunce tra le più svariate tra loro. Il primo a finire nella rete dei militari è stato un 29enne di Trecase che è stato denunciato a Boscotrecase per resistenza a pubblico ufficiale, calunnia e simulazione di reato. Mentre i carabinieri gli contestavano la guida senza revisione del mezzo, ha chiamato il 118 fingendo di essere stato aggredito dai militari.

A Terzigno un 27enne all'alba tra sabato e domenica ha urtato con la propria auto un'altra vettura ferma. Sottoposto ad alcol test è risultato positivo. Stessa dinamica per un altro incidente verificatosi ad Ottaviano dove un 56enne ha tamponato un'auto. Fermato dai carabinieri non si è voluto sottoporre all'alcol test ed è stato denunciato. Sempre ad Ottaviano un 30enne ha inveito e minacciato i carabinieri che lo hanno fermato perché aveva la patente revocata. Sei denunce a Boscoreale per detenzione di stupefacenti, non osservanza del foglio di via, guida con patente revocata, inosservanza della sorveglianza speciale, guida in stato d'ebrezza ed evasione dai domiciliari.

Durante il servizio, che si è protratto per tutto il fine settimana, sono stati controllati 170 auto e scooter, identificati più di 300 soggetti, elevate 54 contravvenzioni al codice della strada, sottoposti a sequestro o fermo amministrativo 19 veicoli, ritirati sette documenti di circolazione, sequestrati 56 pacchetti di sigarette di contrabbando, segnalati alla prefettura otto giovani quali assuntori di cocaina, marijuana o hashish, controllati circa 200 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.