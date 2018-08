Ponticelli sotto assedio: raffica di controlli

Il quartiere Ponticelli nel mirino degli agenti della Polizia di Stato. Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli nel quartiere che hanno portato ad una serie di denunce, contravvenzioni ed arresti. Un uomo di 31 anni è stato fermato a bordo di una moto di grossa cilindrata risultata rubata e, quindi, denunciato per ricettazione. Un giovane di 21 anni invece è stato denunciato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari dopo essere stato sorpreso su una moto condotta da un altro uomo.

Una 44enne è stata sottoposta ai domiciliari in esecuzione di un provvedimento emesso dell’autorità giudiziaria di Salerno. In via Piscettaro gli agenti hanno denunciato per furto aggravato un altro giovane di 20 anni sorpreso alla guida di un’auto rubata. Un 42enne ed un 37enne sono stati arrestati, entrambi in esecuzione di provvedimenti cautelari. Effettuati inoltre numerosi controlli in strada, elevate contravvenzioni al Codice della Strada, sequestrate autovetture e motocicli privi di tagliando assicurativo.