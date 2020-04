Laboratorio di gastronomia aperto, con dolci pasquali pronti alla vendita: la scoperta

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno sanzionato con la chiusura dell’attività un esercente sorpreso con laboratorio di gastronomia aperto, contrariamente a quanto disposto dalle norme anti contagio.

I militari hanno trovato il bancone allestito con dolci pasquali e teglie di alimenti esposti al banco e pronti alla vendita. Dentro le cucine del locale era in corso la preparazione di pietanze calde.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E’ scattata la sanzione per il titolare con la chiusura dell’attività per tre giorni in via preventiva.