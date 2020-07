Controlli straordinari dei Carabinieri ai Quartieri Spagnoli: denunce e sequestri

Quartieri Spagnoli passati al setaccio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, durante un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto dell’illegalità diffusa e spaccio e abuso di sostanze stupefacenti.



I militari della Compagnia Napoli Centro, insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo Radiomobile di Napoli e del Nucleo Ispettorato per il Lavoro, hanno controllato complessivamente 383 persone - 131 delle quali già note alle forze dell'ordine - e oltre 100 veicoli.

55 le contravvenzioni al Codice della Strada notificate, gran parte per guida senza casco, guida senza patente, dimenticanza di documenti, per mancanza di copertura assicurativa, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida con auto sprovvista di revisione: 6 i ciclomotori sequestrati e affidati alle depositerie autorizzate.

Cinque persone - un 18enne, un 45enne, due 28enni ed un 43enne, tutti del posto - sono stati denunciati per guida senza patente, reiterato nel biennio. Un 30enne ed un 28enne napoletani dovranno, invece, rispondere del reato di accensioni ed esplosioni pericolose.



Due persone - un 52enne e un 27enne tutti del posto - sono state denunciate per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo. Una persona è stata denunciata per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.



Un 45enne di origini srilankese ed un 34enne senegalese risponderanno, invece, della violazione della normativa sull’immigrazione.



Non sono mancati controlli del Nucleo Ispettorato per il Lavoro anche nei quartieri Chiaia e San Giuseppe. Diversi gli esercizi commerciali passati a setaccio e due i titolari denunciati per violazione normativa sul lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cinque, infine, gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.