Coltelli, false dichiarazioni, possesso di droga: a Nola i Carabinieri fanno piazza pulita

I Carabinieri della Compagnia di Nola durante un servizio ad alto impatto per contrastare delittuosità hanno denunciato 4 persone. Si tratta di un 34enne di Pomigliano d’Arco che durante un controllo alla circolazione stradale ha fornito false dichiarazioni sull’identità, un rumeno 38enne residente a Sperone (Avellino) che è stato bloccato in atteggiamento sospetto a Nola nonostante il divieto di ritorno nel comune, un 19enne di San Gennaro Vesuviano sorpreso in piazza Margherita a San Gennaro Vesuviano in possesso di un coltello di genere proibito e di un 35enne di Saviano che trasportava sulla sua vettura 7 bombole di gpl senza alcuna autorizzazione.

Nel corso dei contestuali controlli alla circolazione stradale sono state contestate 14 infrazioni, tra le quali alcune per mancanza di assicurazione, con il conseguente sequestro delle vetture. Segnalati alla prefettura 12 giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana detenute per uso personale.