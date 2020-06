I Carabinieri passano al setaccio alcune zone di Napoli: controllate circa 200 persone

Mattinata di controlli e presìdi dei Carabinieri in varie zone di Napoli. Al setaccio dei militari il rione Sanità, l'Arenaccia e San Carlo all'Arena. Quasi 200 le persone controllate e oltre 40.000 euro le sanzioni notificate. 3 le persone denunciate.

Controlli e perquisizioni

In volo sul Rione Sanità e sui quartieri di Arenaccia e San Carlo Arena l’elicottero dei Carabinieri, per un supporto dai cieli ai militari della Compagnia Napoli Stella che insieme ai motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli e a carabinieri del Reggimento Campania hanno presidiato strade e piazze. Decine le pattuglie impegnate, numerose le perquisizioni domiciliari nell'ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.



199 le persone controllate, 81 delle quali già note alle forze dell'ordine, 100 i veicoli. 45 le contravvenzioni al Codice della Strada notificate per sanzioni che vanno oltre i 40mila euro: 10 le carte di circolazione ritirate e oltre 30 i punti decurtati. 11, invece, i veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo



Non sono mancate le denunce: tre le persone segnalate all'autorità giudiziaria perché sorprese alla guida senza patente, mai conseguita e con recidiva nel biennio. Due, infine, gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura.