Carabinieri presidiano la movida in Centro: oltre 400 persone controllate, 6 denunce

Non si fermano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli durante la “movida” del fine settimana in centro città. 428 le persone - 186 con precedenti di polizia - e 121 i veicoli controllati dai militari della Compagnia di Napoli Centro, insieme a quelli del Reggimento Campania, del Nucleo Radiomobile e del NAS partenopei.

59 le contravvenzioni al Codice della Strada notificate, gran parte delle quali per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa. 14 i motocicli sottoposti a sequestro e affidati alle depositerie giudiziarie.



Quattro i parcheggiatori abusivi denunciati: tutti distribuiti nelle strade di Chiaia più frequentate. I quattro chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di sosta. Per uno di questi tariffe di 5 euro per motorini e 10 per le auto.



Sanzionato un locale – tra i tanti controllati - perché rifilava ai clienti alcolici privi di qualsiasi indicazione sulla tracciabilità: pari a 3500 euro la multa comminata.



Due le persone denunciate: la prima perché sorpresa a guidare senza aver mai conseguito la patente e la seconda per aver falsificato la documentazione relativa alla polizza RCA del suo veicolo.

Segnalati alla Prefettura, inoltre, cinque assuntori di stupefacente. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.