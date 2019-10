Marianella, controlli dei carabinieri: trovata una pistola pronta a far fuoco

Operazione “Alto Impatto” per i carabinieri della Compagnia Vomero nel territorio del quartiere Marianella. Sono state 84 le persone identificate e 32 le vetture controllate. quattro gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura di Napoli e altrettanti grammi di droga sequestrati.

In Via Janfolla, invece, in un territorio generalmente sotto l’influenza criminale del Clan Lo Russo, i militari della stazione di Marianella hanno rinvenuto una pistola a tamburo priva di marchio e matricola. L’arma, lubrificata e pronta all’uso, era avvolta in un panno e nascosta nel vano contatori di una palazzina popolare. Durante il servizio sono state contestate 9 violazioni al cds per complessivi 3111 euro di sanzioni