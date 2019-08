Controlli a Ischia, su 70 persone sono 22 i pregiudicati

Servizio straordinario dei carabinieri della compagnia di Ischia per prevenire le varie forme di illegalità in uno dei periodi con maggiore affluenza turistica sull’isola.



I militari hanno svolto controlli casa per casa nelle località “Chiaia” e “San Francesco” dove molti monolocali vengono affittati abusivamente. Quattro privati -una 47enne, un 68enne, un 38enne e un 55enne di Forio- sono stati denunciati per aver omesso di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone a cui avevano affittato appartamenti. Su 70 ospiti identificati 22 erano pregiudicati. Tre sono i denunciati ad ora, ma i carabinieri hanno controllato gli ospiti di circa 30 appartamenti e gli accertamenti sono ancora in corso.