Pesce non a norma e venditori abusivi: stretta sugli alimentari alla Sanità

Nella giornata di ieri i carabinieri, coadiuvati da ispettori dell'Asl Napoli 1, hanno portato a termine una serie di controlli nella zona del Rione Sanità a contrasto del commercio abusivo di alimentari.

Una donna di 34 anni, incensurata residente nel quartiere San Lorenzo, è stata denunciata a piede libero perché vendeva nella sua pescheria prodotti ittici senza garanzie igieniche né in fatto di tracciabilità. I militari hanno sequestrato 6,5 kg di mitili e l'hanno multata per mille euro.

Mille euro di multa anche per una 69enne: questa esponeva in vendita 20 kg di molluschi conservati in contenitori di plastica con acqua di provenienza ritenuta dubbia.

Nel corso dei controlli, è stato inoltre denunciato e multato per 1500 euro un commerciante di 60 anni perché vendeva in un locale bevande e alimenti senza alcuna autorizzazione. Segnalato alle autorità anche un 48enne incensurato titolare di una salumeria: avrebbe rubato energia elettrica.