Controlli in un capannone, scoperti 700 quintali in eccesso di pneumatici

Ieri una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, durante i servizi di controllo delle attività di autoriparazione e di autolavaggio, finalizzati al contrasto dei reati di ricettazione di veicoli o parti di essi provento di furto, hanno scoperto presso un capannone coperto di circa 300 mq a Pollena Trocchia un elevato quantitativo di pneumatici, circa 780 quintali, laddove la capienza consentita del locale prevedeva 50 quintali.

Gli agenti hanno verificato che il deposito era privo di certificazione Prevenzione incendi (CPI) e per tale motivo il titolare è stato denunciato all’A.G. competente mentre sono in corso accertamenti sulla provenienza dei pneumatici. Inoltre, nell’ ambito della stessa attività e nella medesima località, è stata scoperta un’attività di gommista abusivo, collaterale a quella di autolavaggio e officina meccanica. Per tale motivo, tutte le attrezzature sono state sottoposte a sequestro ai fini della confisca.