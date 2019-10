Controlli nei bed and breakfast della stazione e di via dei tribunali

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno eseguito delle verifiche presso tredici strutture ricettive presenti nei pressi della stazione centrale, nelle zone di piazza Mercato, porta Capuana e dei Tribunali.

In una struttura di via S. Giovanni a Mare, all’interno di un appartamento è stata riscontrata la presenza di un cittadino straniero, un 24enne di origini brasiliane sprovvisto di qualsiasi documento d'identificazione, il quale è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Inoltre, è stato eseguito un controllo presso un affittacamere di via Carriera Grande il cui conduttore temporaneo è stato denunciato per omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità poiché non ha mai richiesto l’accesso per il portale degli alloggiati web (adempimento necessario per tutti coloro che decidono di mettere in affitto la propria casa oppure una stanza della propria casa) e non aveva mai effettuato richiesta di SCIA.

Anche il titolare di un bed and breakfast di via Tribunali è stato denunciato per omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità.

Sono in corso accertamenti di natura urbanistica tesi a verificare la regolarità di alcuni degli immobili controllati.