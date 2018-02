Controlli anti-baby gang: trovato 18enne con coltello

I carabinieri della compagnia Stella hanno trovato un 18enne in possesso di un coltello a farfalla. I militari erano impegnati in un'operazione di controllo di giovani per contrastare il fenomeno delle baby gang nel quartiere Sanità. Hanno fermato un gruppo di giovani lungo corso Amedeo di Savoia per un controllo ed uno di loro è stato trovato in possesso dell'arma bianca.

Un coltello modello butterfly con la lama lunga 10 centimetri. È stato denunciato in stato di libertà per porto e detenzione illegale d'arma bianca. Il giovane è uno studente incensurato residente in via Tribunali.