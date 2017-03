Anm, scatta il piano antievasione: più controlli dei biglietti

Più controlli dei titoli di viaggio ai varchi e governo attento dei massicci flussi di utenza soprattutto nelle stazioni di interscambio della Linea 1 metropolitana con altri vettori. Questa la nuova strategia di contrasto al fenomeno dell'evasione dell'Anm che alle stazioni di Piscinola, Chiaiano, Vanvitelli e Garibaldi ha ulteriormente rafforzato la presenza di agenti affiancati da gruppi di verificatori del Consorzio Unico Campania nelle fasce orarie di punta.

In campo, ben quattro squadre di agenti di stazione aggiuntive si alternano nelle stazioni di Linea 1 per garantire l'effettiva validazione dei ticket di viaggio unitamente all' ingresso scorrevole ed ordinato dei passeggeri con una riduzione del 20% i tempi di accesso ai varchi.

Entro l'estate, è previsto infine di un abbonamento mensile con tecnologia contactless - attualmente utilizzata solo per gli abbonamenti annuali - che garantirà tempi di ingresso ai varchi più rapidi evitando le code.