Abc, caccia agli allacci abusivi: ispettori in azione nei quartieri napoletani

E' partita, dai quartieri Vomero, Chiaia e Posillipo, un’azione straordinaria di controlli da parte di Abc che si estenderà progressivamente a tutto il territorio cittadino, al fine di verificare eventuali irregolarità di natura tecnica o contrattuale relative al servizio di fornitura idrica, in particolare per le utenze di tipo commerciale. Le squadre operative di ABC, impegnate in quest’azione, effettueranno contestualmente anche un servizio di controllo e di monitoraggio del territorio su eventuali allacci furtivi o qualunque tipo di attività che comporti illecite manomissioni di impianti di proprietà aziendale.

"Educare al consumo consapevole e, come in azioni di questo genere, contrastare abusi e comportamenti illeciti, ha come ulteriore effetto positivo il risparmio dell’acqua potabile che, ricordiamo, è un bene comune non inesauribile", fa sapere Abc. "Ringraziamo sin d’ora la cittadinanza per il supporto e la collaborazione che vorrà fornire in quest’azione, anche attraverso la segnalazione di condotte illecite o sospette, sugli impianti idrici gestiti da ABC Napoli".