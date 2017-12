Capodanno sicuro, iniziativa del Gambrinus: caffè sospeso per chi non spara

Iniziativa per un Capodanno sicuro ad opera del Gran Caffè Gambrinus di piazza Trieste e Trento. A presentarla, stamattina, i Verdi: un caffè sospeso per chi non spara fuochi d'artificio.

Inoltre il titolare Massimiliano Rosati ha ideato una nuova torta per sensibilizzare l’opinione pubblica su uno dei fuochi artificiali più pericolosi di moda quest'anno, “il coreano”, così chiamato perché riferito al dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un.

“Sparare i botti – sono le parole del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – fa male a se stessi e agli altri. Ogni anno i numeri dei feriti, e in alcuni casi dei morti, sono in aumento e questo rende il fenomeno sempre più attuale e preoccupante. Il rumore forte poi spaventa anche i nostri animali e certamente la cosa non può passare inosservata”. “Speriamo che questo, anche dopo il divieto di sparare in piazza del Plebiscito – conclude l'esponente dei Verdi – sia un primo passo verso una nuova coscienza civica”.