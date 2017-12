Imitavano i marchi di moda più conosciuti: sequestrati due opifici

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, in due distinti interventi, hanno sequestrato due opifici clandestini che assemblavano articoli contraffati recanti noti marchi della moda. In particolare si parla di un opificio di 100 metri quadri, allestito nel seminterrato di un'abitazione residenziale, dove c'erano macchine cucitrici, tavoli per il confezionamento, presse a caldo. Il gruppo di Giugliano ha sequestrato quasi 13mila prodotti falsi (borse, felpe, portafogli e giacche). Quattro persone sono state denunciate per i reati di contraffazione e ricettazione.



In un secondo intervento, avvenuto a Napoli, i finanzieri hanno individuato un opificio ben organizzato: nella struttura c'erano macchinari all'avanguardia. Sono state rinvenute borse riportanti noti marchi (Louis Vuitton Fendi e Gucci). Sequestrati i locali e oltre 8mila semilavorati, denunciata la responsabile.