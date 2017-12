"Bionde" nascoste in una botola: sequestrati 71 chili di sigarette

Gli agenti del Commissariato di Polizia “Vicaria-Mercato”, nella serata di ieri, hanno sequestrato decine di chili di sigarette destinate al contrabbando nella zona del borgo Sant’Antonio Abate, in pieno centro di Napoli.

Giunti in Vicoletto Lepri a Pontenuovo, all’interno di un terraneo, i poliziotti hanno notato due scatole in cartone contenenti sigarette prive del sigillo del Monopolio di Stato. Da un controllo più approfondito, è stato scoperto che parte del pavimento scorreva su dei binari accedendo così ad una botola, al cui interno erano nascoste altre scatole di tabacchi lavorati esteri.

Sono stati sequestrati oltre 71 chilogrammi di sigarette non sdoganate e prive del prescritto sigillo. Sono in corso indagini per accertare l’utilizzatore del terraneo.