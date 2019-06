Contrabbando sigarette, sequestro beni per quasi un milione di euro

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega del Tribunale di Napoli - Sezione per l’applicazione delle Misure di Prevenzione, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni immobili, dal valore di circa 850.000 euro, ai sensi del D. Lgs. nr. 159/2011, c.d. “Codice Antimafia”, secondo cui nei confronti di soggetti gravati da specifici precedenti penali, in presenza di determinati presupposti, possano essere applicate misure di prevenzione patrimoniale.

Sequestro beni

In particolare, i finanzieri della dipendente Compagnia di Pozzuoli, in seguito allo svolgimento di accertamenti patrimoniali d’iniziativa, hanno individuato un consistente patrimonio immobiliare, intestato a moglie e figli, accumulato nel tempo da un contrabbandiere 39enne di Quarto, acquisito con denaro di dubbia provenienza. Gli operanti hanno constatato che, dal 2007 e sino all’anno in corso, il proposto alla misura di prevenzione patrimoniale non ha mai cessato di svolgere l’attività delittuosa del contrabbando di t.l.e., collezionando una serie di condanne presso la Procura della Repubblica di Napoli.

La sistematicità e la reiterazione delle condotte illecite hanno consentito di affermare che il pregiudicato, avrebbe vissuto, con il suo nucleo familiare, grazie ai proventi assicurati dall’attività lavorativa illegale, visto che non risultavano destinatari di redditi dichiarati.