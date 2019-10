Contrabbando di sigarette: due sequestri nella notte

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto, in un terraneo di via Gabella della Farina, 84 stecche di tabacchi lavorati esteri di varie marche e tre bilancini elettronici di precisione nascosti in un vano contatore.

Inoltre, a vico Pergola, in un altro terraneo aperto con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono state trovate 177 stecche di sigarette di varie marche. In totale erano 53 chili di tabacchi. Tutto il materiale è stato sequestrato.