Afragola, esponeva un chilo di sigarette di contrabbando: multa di oltre 2mila euro

I Carabinieri della Stazione di Afragola hanno denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 35enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, sorpreso sulla pubblica via mentre esponeva in vendita tabacchi lavorati esteri per 1,2 chili, senza il bollino del monopolio di Stato. All'uomo è statacomminata sanzione amministrativa per 2.098 euro.