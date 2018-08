Cronaca / Via Galileo Ferraris

Contrabbando di sigarette, arrestati due bielorussi: trasportavano 350 chili di 'bionde'

I due erano a bordo di suv neri e sfrecciavano lungo via Galileo Ferraris, a Gianturco. La merce - sequestrata - avrebbe fruttato circa 90mila euro. I due sono in attesa di giudizio per direttissima