Cento finanzieri per smantellato il cartello delle "bionde": 14 arresti

E' scattata all'alba l'operazione della guardia di finanza che ha smantellato un cartello del contrabbando di sigarette attivo tra Napoli e Caserta. Sono 14 le persone arrestate per associazione a delinquere in un'operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli Nord. Sequestrate le casse che contenevano le bionde e anche i mezzi che le trasportavano. Sigilli anche a beni immobili degli arrestati. Si tratta di sigarette provenienti dai paesi dell'est Europa, come Moldavia, Polonia e Ucraina. Prodotti da rivendere sul mercato campano. Per sgominare la banda è stato necessario l'intervento di cento uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta. Gli arresti sono avvenuti tutti a Napoli, nel quartiere di Scampia e nel Rione Sanità. Per dieci dei quattordici fermati sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per gli altri quattro si sono aperte le sbarre del carcere. Si tratta di misure cautelari che dovranno essere confermate o meno dal prosieguo delle indagini.