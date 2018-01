Vasto, i poliziotti inseguono un contrabbandiere e scoprono 250 stecche: arrestato

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato un 50enne napoletano per il reato di contrabbando di tabacchi esteri. I poliziotti hanno notato l’uomo mentre tentava di raggiungere la sua abitazione in zona Vasto, con delle stecche di sigarette sotto al braccio. I poliziotti lo hanno bloccato ed effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo.



In casa, la polizia, ha rinvenuto e sequestrato circa 250 stecche di sigarette di varie marche.