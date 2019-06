Contrabbando di gasolio, arrestato un 46enne napoletano

I finanzieri di Roma hanno arrestato due persone coinvolte nel contrabbando di prodotto petrolifero e sequestrato 30mila litri di gasolio - provenienti dalla Polonia - e un'autocisterna. Ieri una pattuglia del nucleo operativo ha notato il veicolo - con targa polacca - effettuare manovre sospette sul Grande Raccordo Anulare, in orario notturno. I militari si sono appostati e hanno visto che il mezzo veniva affiancato, in un'area di sosta privata, da un altro autoarticolato.

I finanzieri hanno a quel punto sorpreso un 46enne napoletano che preparava la documentazione giustificativa del prodotto petrolifero - che però, dopo verifiche - non è risultato essere olio lubrificante come riportato sui documenti ma gasolio di contrabbando destinato al mercato capitolino. Due persone (tra queste il napoletano) sono state arrestate, una terza è stata denunciata per concorso.