A Napoli secondo giorno senza nuovi contagi: cresce solo il numero dei guariti

E' il secondo giorno consecutivo che, a Napoli, si registra contagio zero: sono chiari i dati che l'Asl Napoli ha appena diffuso sul contagio da Coronavirus in città. Il resoconto, aggiornato alle 11:00 di oggi, segna lo stesso numero di positivi di ieri: 1003. Di questi sono attualmente positivi 113, 761 (4 in più di ieri) i guariti.

Dei 4 guariti si segnala una persona che è fuoriuscita dall'ospedale e altre tre che hanno terminato, con successo, il proprio isolamento domestico.