Attore di “Un posto al sole” rischia di soffocare. Salvato dal console

Stava mangiando un'innocua nocciolina quando ha smesso di respirare ed ha rischiato il soffocamento. È vivo per miracolo l'attore napoletano Luca Riemma, conosciuto al grande pubblico per la fiction “Un posto al sole”. A salvarlo, più che un miracolo, è stata la prontezza del console italiano Antonio Verde. Il diplomatico gli ha praticato la manovra di Heimlich salvandogli di fatto la vita. L'artista era in visita a Los Angeles in occasione del Festival Cinematografico.

Il diplomatico è riuscito ad evitare il peggio grazie alla manovra anti-soffocamento come insegnatogli dai corsi predisposti dal Ministero degli Affari Esteri. Anche lo stesso console è originario di Napoli e si è reso protagonista di un gesto che di certo l'attore non dimenticherà per molto tempo. Riemma ha ringraziato pubblicamente il diplomatico raccontando di aver pensato per un attimo di morire quando non riusciva a respirare. Per fortuna poi il lieto fine con protagonisti i due napoletani in terra statunitense.