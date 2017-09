Rom a Miano, il consiglio municipale finisce in rissa. Minacce, offese, urla: interviene la polizia (VIDEO)

Doveva essere un incontro chiarificatore tra consiglio municipale e cittadini di Miano per adottare una linea comune da presentare in Prefettura sulla questione rom nella caserma Boscariello. I numeri c'erano tutti, maggioranza e opposizione - piccoli screzi a parte -, guidati dal Presidente della VII municipalità Maurizio Moschetti, avevano deciso di appoggiare i cittadini. I toni erano stati accesi fin dal primo momento, con un confronto serrato tra consiglieri e cittadini, con i secondi a spingere per andare, a documento unitario approvato, in Prefettura per chiedere un incontro.

Oltre le schermaglie verbali, però, non si era andati fino all'arrivo del consigliere regionale Luciano Passariello (Fratelli d'Italia), accompagnato dal consigliere comunale Andrea Santoro e da quattro uomini. Dopo un battibecco tra il consigliere Giuseppe Scala e Passariello, i quattro si sono scagliati verso Scala minacciando l'aggressione fisica, tempestivamente placati da altri consiglieri di maggioranza e da uomini della Digos. Scala ai nostri microfoni: "Per fortuna non sono stato colpito per l'intervento di alcuni amici consiglieri, ma credo che tutti abbiamo scritto una brutta pagina di politica. Passariello e i suoi sono entrati in consiglio, nessuno li ha invitati, hanno cominciato a offendere e provocare e io ho sbagliato, sfogandomi. Poi loro hanno fatto quello che hanno fatto. Ringrazio tutti coloro che stanno esprimendo solidarietà, so anche che Fortuna Musella, dopo l'accaduto, ha lasciato il partito".

L'incontro in Prefettura c'è stato, al vaglio istituzionale una sistemazione definitiva dopo i tre mesi che la comunità rom passerà nella caserma Boscariello. Sabato è in programma una manifestazione a Miano.

"Esprimo piena ed incondizionata solidarietà al Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Luciano Passariello, al quale prima è stata inibita la parola, poi è stata operata aggressione verbale ed infine si è temuto anche l’aggressione”, è la replica in una nota del Presidente Regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale in Campania, Antonio Iannone.