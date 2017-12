Cisterne di idrocarburi a Torre Annunziata: nulla di fatto in consiglio

Si conclude con una sorta di silenzio assenso del consiglio comunale la questione che riguarda l'installazione di altre due cisterne di idrocarburi all'interno del porto di Torre Annunziata. Oggi l'assise oplontina aveva come primo punto all'ordine del giorno proprio la questione riguardante l'azienda Isecold e l'installazione delle ulteriori cisterne che in totale saranno dieci. Di fatto non si è deciso per nessuna opera di auto-tutela da parte dell'amministrazione comunale che ha scelto di non bloccare l'installazione già decisa anni addietro.

Il primo cittadino Vincenzo Ascione e l'assessore ai Lavori pubblici, Luigi Ammendola, si sono rifatti ai piani sovra-comunali decisi negli anni per il porto di Torre Annunziata scaricando di fatto la responsabilità sulla Regione, ritenuto il reale organo atto a soprintendere a queste procedure. L'opposizione, dal canto suo, è stata rappresentata in aula solo dal consigliere Davide Alfieri che ha parlato apertamente di “scempio ambientale” chiedendo la revisione del progetto allora approvato dal commissario prefettizio. Il resto dei suoi colleghi sono arrivati in aula alla spicciolata non partecipando al più importante dei punti all'ordine del giorno e rifacendosi di fatto alle richieste del loro collega.

La votazione non ha fatto altro che lasciare inalterate le cose lasciando nello sconforto i pochi cittadini accorsi e preoccupati per la salute pubblica dell'area. Nei giorni scorsi si era levato da più parti l'allarme per gli agenti inquinanti che portano con sé le cisterne. Sui social network è montata la protesta dopo la sospensione dell'ultimo consiglio comunale per mancanza del numero legale ma oggi, di fatto, non è finita sicuramente meglio. Una manovra alla Ponzio Pilato che i cittadini non hanno accolto favorevolmente scagliandosi sia contro i membri dell'amministrazione comunale che contro l'opposizione in consiglio.