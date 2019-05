Il consigliere della II municipalità Polio cade su un motorino in divieto di sosta e finisce in ospedale

Il consigliere della II municipalità Francesco Polio è caduto mentre percorreva via Toledo: il giovane consigliere è inciampato in un motorino parcheggiato in divieto di sosta e ha battuto la testa sul marciapiede. Polio è stato soccorso e portato in ospedale, dove i medici gli hanno curato gli ematomi, e dove effettuerà una Tac di controllo. "Sto bene, ma poteva finire molto peggio", scrive lo stesso Polio. "Voglio dirvi che rispettare le regole è importante per tutti, è capitato a me ma poteva capitare a chiunque. In una strada centrale come via Toledo non è normale che ci sia chi è libero di parcheggiare il motorino fregandosene di divieti e pericolo procurato".