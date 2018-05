Consigliere aggredito con una mazza: "Sono stati due fascisti"

Una settimana di prognosi e qualche contusione. Poteva andare peggio, molto peggio, a Ciro Guida, consigliere di maggioranza della III Municipalità (Stella-San Carlo), vittima di un'aggressione a pochi passi dall'Ospedale San Gennaro. "Uno mi ha colpito con una mazza da baseball, l'altro a calci e pugni". Dei suoi aggressori, conosce nome e cognome: "Si, li conosco, sono due storici esponenti fascisti".

Il consigliere prova a ricostruire la dinamica: "Stavamo valutando l'intervento per un avvallamento causato da una perdita d'acqua. Senza alcun preavviso, né discussione, i due sono partiti all'attacco. Si tratta di esponenti della destra noti nel quartiere, hanno militato sia in An che in Fratelli d'Italia. Ho fatto la denuncia ai carabinieri, cui ho spiegato anche la dinamica".

Prima della denuncia, Guida era stato al pronto soccorso: "Fortunatamente nulla di rotto". Sui motivi che avrebbero scatenato l'aggressione, il consigliere non ha dubbi: "Qui c'è sempre stata una storica contrapposizione tra fascisti e anti-fascisti. Evidentemente ciò che stiamo facendo per questa Municipalità ha dato fastidio a questi signori. Ma noi non ci fermeremo".