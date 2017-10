Aumentano le tasse, studenti del Conservatorio in protesta (FOTO)

Da questa mattina uno striscione polemico è apparso all'ingresso del Conservatorio napoletano di via San Pietro a Majella."La cultura non si vende, i conservatori non sono aziende", recita lo striscione. La protesta degli allievi del Conservatorio è legata al recente aumento delle tasse di iscrizione: si parla di una maggiorazione di circa l'80% per i nuovi iscritti. "Chiediamo equità e corretti parametri di tassazione per tutte le fasce di reddito e le classi di apprendimento", spiegano gli studenti, che hanno ricevuto la solidarietà anche di diversi docenti.