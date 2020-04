Consegne a domicilio: "Riaperte 600 pizzerie. Sfornate 60mila pizze"

"Un piccolo paso verso la normalità, il segnale che i cittadini volevano qualcosa di diverso". Stefano Auricchio, presidente dell'Associazione verace pizza napoletana, commenta così il primo giorno di ritorno alle consegne a domicilio. "Tra Napoli e primo cerchio della provincia sono state riaperte circa 600 attività, intorno al 30 per cento del totale. Dai dati che abbiamo, mediamente, ogni pizzeria ha sfornato poco più di cento pizze" .

Un dato, quello delle pizzerie, migliore rispetto ai bar e alle pasticcerie, quasi tutti rimasti chiusi. D'altro canto, anche la maggioranza dei pizzaioli non ha riaperto: "C'è chi ha avuto bisogno di più giorni per la sanificazione, oppure è stato rallentan dalla burocrazia. Non mi preoccupo, è il segno che le cose sono state fatte per bene. L'inizio sarà difficile, ma si doveva ripartire in qualche modo. Abbiamo avuto rassicurazioni dal Governo sulla volontà di confermare il ritorno dell'asporto dal 4 maggio. Vuol dire che i clienti potranno anche venire a ritirare le pizze".