Pino Bozza: "Con il delivery i conti non tornano"

Nei giorni in cui molti chiedevano a gran voce la ripaertura di ristoranti e pizzerie per le consegne a domicilio, Pino Bozza era tra quelli che diceva che sarebbe servito a poco. La ripartenza del delivery sarà realtà dal 27 aprile, ma sono molti gli esercenti che hanno dichiarato che resteranno chiusi: "E' una questione matematica - afferma Pino Bozza - Se hai una struttura grande, che fa grandi numeri, non puoi riaprire per le consegne a domicilio. Sono contento per i piccoli imprenditori che potranno sfamare le loro famiglie e sono contento anche che Gino Sorbillo abbia cambiato idea sull'argomento".