Coronavirus, è ufficiale: da lunedì tornano le consegne a domicilio di cibi cotti

Dopo lunga attesa - soprattutto da parte di quel comparto produttivo molto interessato - è arrivata l'ordinanza che rende nuovamente possibili le consegne a domicilio per bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub e gelaterie. Da lunedì 27 aprile fino al 3 maggio, dunque, sarà possibile nuovamente ordinare da casa e attendere il fattorino per la consegna dei cibi cotti. L'ordinanza 37 varata dalla Regione Campania stabilisce che i bar e le pasticcerie potranno stare aperti e rispondere alle prenotazioni solo dalle 7 alle 14. Discorso diverso per gli altri esercizi che potranno lavorare dalle 16 alle 22.

L'ordinanza dispone anche la riapertura delle librerie, che potranno accogliere - secondo il protocollo sanitario - clienti dalle 8 alle 14.

L'ordinanza

Con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni dell'ordinanza del 12 aprile sono consentite le attività e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie - esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, gli altri esclusivamente dalle ore 16:00 alle ore 22:00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l'obbligo di attenersi alle prescrizioni.

Sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica o online e consegna a domicilio.

E' fatto obbligo a esercenti e operatori di osservare le misure di sicurezza e precauzionali.

Resteranno chiuse le attività nel pomeriggio del 25 aprile e per l'intera giornata del 26 aprile, fatta eccezione per farmacie, parafarmacia, edicole e distributori di carburante. Il mancato rispetto delle misure comporta sanzioni (da 400 a 3000 euro) anche accessorie (chiusura dell'attività).

De Luca

"Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede il rispetto rigoroso delle regole da parte di tutti. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sanificare i locali", ha spiegato il Governatore Vincenzo De Luca.

Assessore Galiero

“Un provvedimento – dichiara l'Assessore al Commercio, ai Mercati e alle Attività produttive del Comune di Napoli Rosaria Galiero – "che viene incontro alle legittime richieste delle categorie sulle quali la sospensione prolungata delle attività ha inferto danni durissimi. Ci siamo esposti con decisione già nei giorni scorsi a favore della riapertura delle attività legate al cibo di asporto, così come le cartolibrerie, - continua Rosaria Galiero, comprendendo la ragionevolezza delle richieste avanzate dal mondo produttivo della città. Una posizione supportata non dalla banalizzazione del pericolo di contagio, ma dalla convinzione che si può mantenere alto il livello di attenzione ma consentire la ripresa delle attività, attivando tutti i protocolli di sicurezza necessaria”.

“Sono certa – conclude l’Assessore – che gli imprenditori della nostra città saranno pronti al pieno rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie per la tutela della salute dei propri lavoratori e dei clienti. Ci apprestiamo a vivere una fase nuova. Questo è il momento in cui l'ascolto delle istanze di tutti coloro che hanno pagato un prezzo altissimo durante il lockdown deve essere pieno: non può esserci ripresa che tenga in assenza di questo".

