Trecase, consegnati 111 pacchi alimentari alle famiglie indigenti

È iniziata oggi la campagna di distribuzione dei pacchi alimentari ai 111 nuclei familiari di Trecase che vivono in situazioni di disagio economico. Il tutto rientra nell’ambito del progetto “Lotta alla povertà” per la fornitura di derrate alimentari a chi ne ha bisogno sulla scorta della convenzione, appena rinnovata, con il “Banco delle Opere di Carità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La consegna era stata rinviata in ossequio alle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, ma, vista la durata della emergenza sanitaria e l’acuirsi della crisi, il sindaco Raffaele De Luca ha deciso di riprendere, in via eccezionale, l’attività ma in condizione di sicurezza. Sono stati, infatti, gli operatori della protezione civile, muniti di tutti i dpi, sotto la direzione del titolare dell’Ufficio politiche sociali, a consegnare i pacchi direttamente al domicilio dell’avente diritto. Per la consegna è stata utilizzata la graduatoria ufficiale stilata dai compenti uffici dell’ente di via Manzoni. Uno sforzo logistico ed operativo davvero notevole. A supportare i volontari il primo cittadino, il comandante della polizia locale e Gennaro Balzano - che è anche il dirigente responsabile del Centro Operativo Comunale.

La mobilitazione solidale ha abbattuto gli steccati ideologici e politici. Molti consigliere di maggioranza ed opposizione hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare", spiega in una nota il comune di Trecase.