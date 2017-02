Armi ai terroristi, Di Leva non risponde alle domande del gip

1 / 14

Mario "Jafaar" Di Leva, il 69enne di San Giorgio a Cremano fermato ieri insieme alla moglie 63enne Anna Maria Fontana con l'accusa di fornire armi ai terroristi, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L'uomo è comparso davanti al gip Luisa Toscano per l'udienza di convalida del fermo nel carcere di Poggioreale. La decisione di non rispondere - come spiegato dal suo avvocato Giuseppe De Angelis - sarebbe dovuta alla necessità di approfondire la lettura degli atti. In giornata il gip deciderà sulla convalida del fermo.

Di Leva verrà interrogato anche dai pm della Dda di Napoli.

LE ACCUSE - Agli atti dell'inchiesta anche una foto in cui i due sono ritratti in compagnia dell'ex premier iraniano Ahmadinejad. Avrebbero, per eludere i divieti internazionali, ceduti le armi attraverso società estere a loro riconducibili.

LE ARMI – Una delle forniture, non andata in porto per ''cause indipendenti dalla loro volontà', era diretta alla Libia. Si trattava di 13.950 M14, una eliambulanza convertibile ad uso militare, elicotteri di assalto sovietici MI-17, tre elicotteri Mangusta A129 e missili.

