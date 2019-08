Ischia, coniglio lapidato in spiaggia: "Vigliacchi"

“Condividiamo la decisione del sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale di presentare una denuncia ai carabinieri circa l’uccisione del coniglio Roger, lapidato da un gruppetto di incivili sulla spiaggia di Varulo. Si tratta di un atto necessario che serve, oltre ad evidenziare il fatto alle autorità competenti, a rimarcare la distanza della comunità da un gesto così vigliacco e ingiustificabile”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che Ride per l’isola di Ischia Mariarosaria Urraro. “Speriamo che i responsabili di questa vergogna siano individuati e puniti. La tutela degli animali deve essere una priorità in una comunità che si considera civile. A nessuno deve essere permesso di fare loro del male in maniera gratuita”.