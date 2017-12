Confisca da 150mila euro a pusher dei Decumani

Due appartamenti al centro di Napoli del valore totale di 150mila euro sono stati confiscati questa mattina ai danni di un pregiudicato di 55 anni, Salvatore Deviato. Ad eseguirlo sono stati gli agenti della divisione Anticrimine della polizia che hanno confiscato i due appartamenti nei Decumani, proprio dove operava il pregiudicato.

Il 55enne è stato condannato in via definitiva nel 2013 a 16 anni ed otto mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed aveva la piazza di spaccio dove operava a San Gaetano ai Tribunali. Le sue proprietà erano state messe sotto sequestro ad ottobre 2016 e, dopo i necessari tempi tecnici, è arrivato anche il decreto di confisca da parte della sezione Misure patrimoniali del tribunale di Napoli.